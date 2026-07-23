Навроцкий вновь инициирует референдум по климатической политике ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий во второй раз подал ходатайство о проведении референдума по "Европейскому зеленому курсу".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Навроцкий сообщил на сегодняшней встрече в Дембице о повторном обращении в Сенат с ходатайством о проведении общенационального референдума по климатической политике Европейского Союза.

"Незадолго до отъезда в Дембицу я подал второе ходатайство о проведении референдума по "зеленому курсу", – сказал Навроцкий.

Президент хочет, чтобы граждане ответили на вопрос:

Поддерживаете ли вы реализацию Польшей климатической политики Европейского Союза?

На избирательном бюллетене, как поясняет Канцелярия Президента Республики Польша, "будут размещены официальные разъяснения, определяющие последствия выбора отдельных вариантов ответа".

День проведения референдума назначен на воскресенье, 27 сентября 2026 года.

Президент отметил в Дембице, что "во время первой попытки вопрос не соответствовал требованиям".

"Мы подготовили в Канцелярии Президента РП совершенно другой, новый вопрос, простой вопрос", – сказал он.

Предыдущую инициативу о референдуме Сенат Польши отклонил 20 мая 2026 года. Согласно конституции Польши, президент может назначить общенациональный референдум только с согласия Сената, принятого абсолютным большинством голосов.

Накануне Европейская комиссия представила проект реформы системы ETS на следующее десятилетие.

Напомним, правительство Польши решило подать жалобу на торговое соглашение со странами Южной Америки (МЕРКОСУР) в Суд Европейского Союза.