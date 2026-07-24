Зеленский рассказал, когда произошёл перелом в его отношениях с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

Об этом он рассказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, часть которого Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Зеленскому напомнили о резком конфликте в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну, а Зеленский на это дал развернутый ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

После этого журналистка поинтересовалась, что изменилось, ведь сейчас складывается впечатление, что отношения между двумя президентами значительно улучшились.

"Совершенно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши взаимоотношения", – сказал украинский президент.

По словам Зеленского, во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих.

Он отметил, что не будет раскрывать подробностей этой беседы, но подчеркнул – именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", – подытожил президент.

Напомним, президент США заявил после ссоры с Зеленским, что украинский лидер перегнул палку и хочет продолжать войну, тогда как глава России Владимир Путин якобы готов к миру.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Несколько дней назад Зеленский анонсировал свой возможный визит в США и встречи там с американскими чиновниками.