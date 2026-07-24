Трамп вирішив, що збитки суден в Ормузькій протоці компенсує Іран

Президент США Дональд Трамп вирішив, що всі збитки, яких зазнають судна на Близькому Сході, будуть відшкодовуватися іранськими коштами, які контролюють Штати.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що ці збитки "можуть бути дуже значними", а тому таке його рішення є "справедливим і об’єктивним".

"Відтепер будь-які збитки, завдані суднам, вантажу або будь-чому, пов’язаному з ними, будуть відшкодовуватися іранськими коштами, які перебувають у володінні та під контролем Сполучених Штатів", – зазначив американський президент.

Напередодні Трамп повідомив, що він серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані – зокрема, ударів, які за масштабами перевищуватимуть ті, що були здійснені під час операції Epic Fury.

Тим часом Палата представників США вдруге закликала президента Дональда Трампа припинити війну проти Ірану, при цьому кілька республіканців пішли всупереч позиції власного керівництва та підтримали цю резолюцію.