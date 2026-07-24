Трамп решил, что ущерб, нанесенный судам в Ормузском проливе, возместит Иран
Президент США Дональд Трамп постановил, что все убытки, понесенные судами на Ближнем Востоке, будут возмещаться за счет иранских средств, находящихся под контролем США.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".
Трамп заявил, что эти убытки "могут быть очень значительными", а потому его решение является "справедливым и объективным".
"Отныне любой ущерб, нанесенный судам, грузу или чему-либо, связанному с ними, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся во владении и под контролем Соединенных Штатов", – отметил американский президент.
Накануне Трамп сообщил, что он серьёзно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране – в частности, ударов, которые по своим масштабам превысят те, что были нанесены в ходе операции Epic Fury.
Между тем Палата представителей США во второй раз призвала президента Дональда Трампа прекратить войну против Ирана, при этом несколько республиканцев пошли вразрез с позицией собственного руководства и поддержали эту резолюцию.