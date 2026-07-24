У США розповіли про 13-ту ніч ударів по Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) провело 13-й раунд ударів по Ірану.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Американські військові розповіли, що вдарили по іранських військових командних центрах, об’єктах зберігання безпілотників, а також мережах зв’язку, пунктах прибережного спостереження та морських об’єктах.

У CENTCOM наголосили, що метою цих ударів було подальше зменшення загрози, яку Іран становить для цивільних моряків та комерційних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп вирішив, що всі збитки, яких зазнають судна на Близькому Сході, будуть відшкодовуватися іранськими коштами, які контролюють Штати.

Напередодні Трамп повідомив, що він серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані – зокрема, ударів, які за масштабами перевищуватимуть ті, що були здійснені під час операції Epic Fury.

Тим часом Палата представників США вдруге закликала президента Дональда Трампа припинити війну проти Ірану, при цьому кілька республіканців пішли всупереч позиції власного керівництва та підтримали цю резолюцію.