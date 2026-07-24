В США рассказали о 13-й ночи ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) провело 13-й раунд ударов по Ирану.

Об этом CENTCOM сообщило в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Американские военные сообщили, что нанесли удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, а также сетям связи, пунктам прибрежного наблюдения и морским объектам.

В CENTCOM подчеркнули, что целью этих ударов было дальнейшее снижение угрозы, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп постановил, что все убытки, понесенные судами на Ближнем Востоке, будут возмещаться за счет иранских средств, которые контролируются США.

Накануне Трамп сообщил, что он серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране – в частности, ударов, которые по своим масштабам превзойдут те, что были нанесены в ходе операции Epic Fury.

Между тем Палата представителей США во второй раз призвала президента Дональда Трампа прекратить войну против Ирана, при этом несколько республиканцев пошли вразрез с позицией собственного руководства и поддержали эту резолюцию.