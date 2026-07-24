По всей Грузии ночью отключилось электричество

В ночь на 24 июля в полночь по всей Грузии, в столице и других городах, было прекращено электроснабжение, света также не было в оккупированной Абхазии.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Электричество пропало повсеместно одновременно, примерно в 00:10. Жители сообщали об отключении электроэнергии почти из каждого уголка Грузии – во всех районах Тбилиси и в других регионах.

Из-за отсутствия электричества работа насосных станций компании Georgian Water and Power также была автоматически приостановлена.

Согласно сайту Государственной электрической системы, по состоянию на 00:18 потребление электроэнергии сократилось с 1860 МВт до 564 МВт.

Кроме того, некоторые абоненты в Тбилиси получили короткое текстовое сообщение от компании Telasi, в котором указывалось, что электроэнергию отключили "из-за аварийного сбоя в сети". В том же сообщении указывалось, что "ориентировочное время восстановления" электроснабжения – 02:25.

Государственная электросистема сообщила позже, что по состоянию на вторую ночи электроснабжение было частично восстановлено в Тбилиси и в некоторых районах Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури.

По состоянию на утро электроснабжение восстановили по всей стране.

Точные причины аварии выясняются, подробную информацию в госкомпании пообещали предоставить позже.

Такая ситуация произошла в Грузии не впервые. В апреле 2025 года, когда почти по всей стране пропало электричество, причиной стало аварийное отключение линии электропередачи "Кавказионис" на 500 кВ. В то время в результате остановки генерирующих мощностей примерно 90% потребителей почти во всех регионах Грузии остались без электроснабжения.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля 2025 года нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

В апреле 2026 года в Берлине произошло масштабное отключение электроэнергии – примерно через три месяца после масштабного блэкаута, поразившего юго-запад города.