Іран розкритикував план Трампа щодо використання іранських коштів для компенсації збитків

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі розкритикував заяву американського президента Дональда Трампа щодо його рішення, що всі збитки, яких зазнають судна на Близькому Сході, будуть відшкодовуватися іранськими коштами, контрольованими Штатами.

Слова Аракчі цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що "конфіскація активів іншої країни для покриття майбутніх претензій, що не мають до цього стосунку, є небезпечним прецедентом".

"Тим, хто радіє таким заходам або отримує від них вигоду, слід пам’ятати: щойно уряди узаконять конфіскацію, нічиї активи не будуть у безпеці. Хаос, що настане, не буде ані приємним, ані мирним", – додав Аракчі.

Напередодні Трамп повідомив, що він серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані – зокрема, ударів, які за масштабами перевищуватимуть ті, що були здійснені під час операції Epic Fury.

Тим часом Палата представників США вдруге закликала президента Дональда Трампа припинити війну проти Ірану, при цьому кілька республіканців пішли всупереч позиції власного керівництва та підтримали цю резолюцію.