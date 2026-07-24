Иран раскритиковал план Трампа по использованию иранских средств для компенсации убытков

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что все убытки, понесенные судами на Ближнем Востоке, будут возмещаться за счет иранских средств, находящихся под контролем США.

Слова Аракчи цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Ирана заявил, что "конфискация активов другой страны для покрытия будущих претензий, не имеющих к этому отношения, является опасным прецедентом".

"Тем, кто радуется таким действиям или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства узаконят конфискацию, ничьи активы не будут в безопасности. Наступивший хаос не будет ни приятным, ни мирным", – добавил Аракчи.

Накануне Трамп сообщил, что он серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране – в частности, ударов, которые по масштабам превысят те, что были нанесены в ходе операции "Epic Fury".

Между тем Палата представителей США во второй раз призвала президента Дональда Трампа прекратить войну против Ирана, при этом несколько республиканцев пошли вразрез с позицией собственного руководства и поддержали эту резолюцию.