Росія потрапила до списку країн, щодо яких США ввели нові мита

США ввели нові мита щодо 60 торговельних партнерів, у список яких, зокрема, потрапила й Росія.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Країни, проти яких спрямовані ці заходи, зіштовхнуться з митом у розмірі від 10% до 12,5% на всі товари, що охоплюють майже весь американський імпорт.

Ці мита, які замінюють аналогічні мита, термін дії яких закінчується в п’ятницю, 24 липня, обґрунтовуються твердженнями про те, що ключові економічні партнери не вжили належних заходів для боротьби з примусовою працею.

У заяві йдеться про те, що Росія, зокрема, підпадає під американське розслідування щодо боротьби з примусовою працею. РФ вказана у переліку країн, щодо яких застосовується ставка 12,5%.

Також зазначається, що для товарів з ЄС президент США Дональд Трамп встановив ставку мита в розмірі 10%, тоді як для Великої Британії передбачено загальну ставку у розмірі 10% додатково до мит, що стягуються з окремих товарів.

На початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Європейська комісія після цього розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС.

24 липня у Європейській комісії взяли до відома оприлюднення Сполученими Штатами остаточних заходів у рамках розслідування щодо невжиття заходів стосовно торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці.