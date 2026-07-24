Єврокомісія відреагувала на митні заходи США щодо товарів через примусову працю

У Європейській комісії взяли до відома оприлюднення Сполученими Штатами остаточних заходів у рамках розслідування щодо невжиття заходів стосовно торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці.

Про це сказав у коментарі кореспондентці "Європейської правди" заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

У Брюсселі заявили, що США встановили для ЄС загальну митну ставку у розмірі 10% та відновили додаткові митні пільги для низки європейських товарів. Зокрема, йдеться про корок, діаманти, літаки та їхні комплектуючі, а також генеричні лікарські засоби й активні фармацевтичні інгредієнти.

"ЄС позитивно оцінює той факт, що цей результат відповідає зобов’язанням США щодо мит, узгодженим у рамках Спільної заяви ЄС-США", – зазначив Гілл.

Він наголосив, що це також "надає позитивний імпульс" для продовження роботи з вивчення можливості запровадження додаткових митних пільг та поглиблення співпраці в широкому спектрі галузей, зокрема у сферах критично важливих ресурсів (CRM), економічної безпеки, штучного інтелекту та цифрових питань.

"ЄС уже виконав свої зобов’язання за угодою, оскільки митні зобов’язання ЄС набули чинності 1 липня 2026 року. У перспективі ЄС очікує, що США й надалі дотримуватимуться умов Спільної заяви ЄС-США, зокрема щодо будь-яких заходів у рамках додаткових розслідувань за статтею 301. Це є надзвичайно важливим для того, щоб і надалі забезпечувати нашим відповідним ринкам вкрай необхідну стабільність та передбачуваність", – сказав він.

Також він додав, що ЄС буде продовжувати взаємодіяти з адміністрацією США, щоб гарантувати повне дотримання нею своїх зобов’язань.

На початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Європейська комісія після цього розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС.