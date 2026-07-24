Румунський F-16 вперше збив безпілотник, який залетів на територію країни
Румунський винищувач F-16 у п’ятницю, 24 липня, вперше збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Про це повідомив президент країни Нікушор Дан у соцмережі X, передає "Європейська правда".
За інформацією Дана, інцидент стався вранці 24 липня близько 11:00.
Румунський президент зазначив, що місцевість була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику.
"Наразі групи фахівців відповідних відомств проводять обстеження місцевості з метою з’ясування всіх обставин інциденту", – додав Дан.
У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.
Це був російський дрон типу "Герань-2".
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