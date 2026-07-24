Велика Британія не очікує негативних наслідків від нових мит США

У п’ятницю, 24 липня, Велика Британія заявила, що рішення Сполучених Штатів щодо введення мит через звинувачення у недостатньому дотриманні заборони на примусову працю не матиме негативного впливу на британські підприємства.

Про це заявив представник уряду, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Представник уряду запевнив, що угода між Британією та США залишається чинною, й сьогодні Лондон спостерігає "поліпшення торговельних умов завдяки нульовим митам на віскі та медичну техніку".

"Ця заява не призведе до жодних негативних змін у ставках мита, що застосовуються до британських підприємств. Ми дуже серйозно ставимося до питання примусової праці, щоб гарантувати, що британські підприємства не стають співучасниками таких практик у глобальних ланцюгах постачання", – додав він.

Як стало відомо раніше, у межах нового рішення США Велика Британія зіштовхнеться з універсальним митом у розмірі 10% на додаток до будь-яких мит, які вже застосовуються до окремих товарів.

На початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Європейська комісія після цього розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС.

24 липня у Європейській комісії взяли до відома оприлюднення Сполученими Штатами остаточних заходів у рамках розслідування щодо невжиття заходів стосовно торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці.