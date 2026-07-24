Британия не ожидает негативных последствий от новых пошлин США

В пятницу, 24 июля, Великобритания заявила, что решение Соединенных Штатов о введении пошлин в связи с обвинениями в недостаточном соблюдении запрета на принудительный труд не окажет негативного влияния на британские предприятия.

Об этом заявил представитель правительства, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Он заверил, что соглашение между Великобританией и США остается в силе, и сегодня Лондон наблюдает "улучшение торговых условий благодаря нулевым пошлинам на виски и медицинское оборудование".

"Это заявление не приведет к каким-либо негативным изменениям в ставках пошлин, применяемых к британским предприятиям. Мы очень серьезно относимся к вопросу принудительного труда, чтобы гарантировать, что британские предприятия не становятся соучастниками таких практик в глобальных цепочках поставок", – добавил представитель.

Как стало известно ранее, в рамках нового решения США Великобритания столкнется с универсальной пошлиной в размере 10% в дополнение к любым пошлинам, которые уже применяются к отдельным товарам.

В начале июня стало известно, что в администрации США намерены ввести новые тарифы в отношении основных торговых партнеров Вашингтона, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений по поводу принудительного труда.

Европейская комиссия после этого раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС.

24 июля в Европейской комиссии приняли к сведению обнародование Соединёнными Штатами окончательных мер в рамках расследования о непринятии мер в отношении торговли товарами, произведёнными с использованием принудительного труда.