Каллас назвала нові мита США щодо ЄС "негативною несподіванкою"

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас поставила під сумнів обґрунтованість рішення Вашингтона щодо введення нових мит на європейські товари.

Про це вона сказала в коментарі Reuters на полях зустрічей АСЕАН у Манілі, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що звинувачення у недоліках системи контролю за примусовою працею в ЄС є безпідставними.

"Це не можна сказати про Європейський Союз. Якщо порівняти наше трудове законодавство з законодавством Сполучених Штатів, то у нас є оплачувані відпустки, у нас дуже хороші умови праці для наших працівників, тому це насправді не має підстав", – акцентувала головна дипломатка ЄС.

Також у Каллас запитали, чи очікував ЄС на те, що США внесуть його до списку.

"Хто може стежити за тим, які мита вводяться, а які скасовуються? Ні, ми цього не очікували", – сказала вона.

Також Каллас зазначила, що ЄС звернеться до Вашингтона за роз’ясненнями. Вона наголосила, що Євросоюз дотримався зобов’язань за трансатлантичною торговельною угодою, укладеною минулого року, і сприйняв нові мита як шок.

"Ми мали угоду з Америкою і дотрималися її, принаймні з нашого боку. Саме тому те, що ця угода не дотримується, є негативною несподіванкою", – додала головна дипломатка ЄС.

На початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Європейська комісія після цього розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС.

24 липня у Європейській комісії взяли до відома оприлюднення Сполученими Штатами остаточних заходів у рамках розслідування щодо невжиття заходів стосовно торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці.