Каллас назвала новые пошлины США в отношении ЕС "негативной неожиданностью"

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас выразила сомнение в обоснованности решения Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары.

Об этом она заявила в комментарии Reuters в кулуарах встреч АСЕАН в Маниле, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что обвинения в недостатках системы контроля за принудительным трудом в ЕС безосновательны.

"Этого нельзя сказать о Европейском Союзе. Если сравнить наше трудовое законодательство с законодательством Соединенных Штатов, то у нас есть оплачиваемые отпуска, у нас очень хорошие условия труда для наших работников, поэтому это на самом деле не имеет оснований", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Также у Каллас спросили, ожидал ли ЕС, что США включат его в этот список.

"Кто может следить за тем, какие пошлины вводятся, а какие отменяются? Нет, мы этого не ожидали", – сказала она.

Кроме того, Каллас отметила, что ЕС обратится к Вашингтону за разъяснениями. Она подчеркнула, что Евросоюз выполнил обязательства по трансатлантическому торговому соглашению, заключенному в прошлом году, и воспринял новые пошлины как шок.

"У нас было соглашение с Америкой, и мы его выполнили, по крайней мере с нашей стороны. Именно поэтому то, что это соглашение не соблюдается, является негативной неожиданностью", – добавила главный дипломат ЕС.

В начале июня стало известно, что в администрации США хотят ввести новые тарифы против основных торговых партнеров Вашингтона, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.

Европейская комиссия после этого раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС.

24 июля в Европейской комиссии приняли к сведению обнародование Соединенными Штатами окончательных мер в рамках расследования о непринятии мер в отношении торговли товарами, произведенными с использованием принудительного труда.