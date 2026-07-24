Посол ЄС сподівається, що зміна команди у МОУ не загальмує надходження європейської допомоги

Посол ЄС Катаріна Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міноборони України не вплине на темпи надходження європейського фінансування на українські оборонні потреби.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Українському радіо", пише "Європейська правда".

Матернову запитали її думку про урядову кризу в Україні та невизначеність з керівництвом МОУ після звільнення Михайла Федорова.

Посол відповіла, що з її боку було б недоречно коментувати кадрові рішення керівництва українського уряду. "Втім, що стосується пана Федорова, то я висловила – також від імені своїх колег у Брюсселі – жаль із приводу того, що його та його найближчу команду замінили", – зазначила вона.

Матернова також пояснила, що саме з цією командою європосадовці досі працювали над технічними деталями надання фінансової підтримки на українські оборонні потреби.

"Програма підтримки військових зусиль України обсягом 60 млрд євро є першим випадком в історії, коли бюджет ЄС використовується на військові потреби. Оскільки Євросоюз є великою бюрократичною системою, необхідно було з нуля створити значну кількість процедур, механізмів та документації. Саме над цим ми працювали разом із міністром Федоровим та його командою", – зазначила вона.

"Єврокомісар Андрюс Кубілюс, який відповідає за питання оборони та реалізацію цього пакета на 60 мільярдів євро, щойно перебував у Києві. Ми провели багато ділових розмов. Зараз нам буде потрібно розпочати все знову з новою командою, і я дуже сподіваюся, що це не призведе до великих затримок із фінансуванням", – додала посол.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Федорова, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему Не лише НАТО: що змінила відставка Федорова для України і партнерів