Посол ЕС надеется, что смена команды в МОУ не затормозит поступление европейской помощи
Посол ЕС Катарина Матернова выразила надежду, что смена руководства Минобороны Украины не повлияет на темпы поступления европейского финансирования на нужды украинской обороны.
Об этом она заявила в интервью "Украинскому радио", пишет "Европейская правда".
Матернову спросили о её мнении относительно правительственного кризиса в Украине и неопределённости с руководством Министерства обороны Украины после увольнения Михаила Федорова.
Посол ответила, что с её стороны было бы неуместно комментировать кадровые решения руководства украинского правительства. "Впрочем, что касается господина Федорова, то я выразила – также от имени своих коллег в Брюсселе – сожаление по поводу того, что его и его ближайшую команду заменили", – отметила она.
Матернова также пояснила, что именно с этой командой европейские чиновники до сих пор работали над техническими деталями оказания финансовой поддержки для нужд украинской обороны.
"Программа поддержки военных усилий Украины объемом 60 млрд евро является первым случаем в истории, когда бюджет ЕС используется на военные нужды. Поскольку Евросоюз представляет собой обширную бюрократическую систему, необходимо было с нуля создать значительное количество процедур, механизмов и документации. Именно над этим мы работали вместе с министром Федоровым и его командой", – отметила она.
"Еврокомиссар Андрюс Кубилюс, отвечающий за вопросы обороны и реализацию этого пакета на 60 миллиардов евро, только что побывал в Киеве. Мы провели много деловых бесед. Сейчас нам придется начинать все заново с новой командой, и я очень надеюсь, что это не приведет к большим задержкам с финансированием", – добавила посол.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, комментируя отставку Федорова, отметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.
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