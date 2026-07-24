Пісторіус вважає, що Німеччина є лідером Європи у сфері дронів

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччина є лідером у Європі в галузі дронових технологій.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус вказав, що твердження про те, що Німеччина відстає у сфері безпілотників, вже давно не відповідає дійсності.

"У Європі ми вже давно лідируємо, що можуть підтвердити всі фахівці", – додав він.

Як зазначив міністр, цю перевагу в розвитку потрібно буде розширювати.

Саме тому, наголосив він, Німеччина підтримує тісний обмін інформацією з Україною.

"Нам завжди буде потрібна піхота, але нам знадобиться більше дронів, нам знадобиться більше безпілотних систем, у тому числі на суші", – сказав Пісторіус.

У квітні Пісторіус говорив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України.

Він також заявляв, що українські технології у сфері оборони вже мають попит у світі та стають джерелом інноваційних рішень.