Писториус считает, что Германия – лидер Европы в сфере дронов

Немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что Германия является лидером в Европе в области дроновых технологий.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Писториус указал, что утверждение о том, что Германия отстает в сфере беспилотников, уже давно не соответствует действительности.

"В Европе мы уже давно лидируем, что могут подтвердить все специалисты", – добавил он.

Как отметил министр, это преимущество в развитии необходимо будет укреплять.

Именно поэтому, подчеркнул он, Германия поддерживает тесный обмен информацией с Украиной.

"Нам всегда будет нужна пехота, но нам понадобится больше дронов, нам понадобится больше беспилотных систем, в том числе на суше", – сказал Писториус.

В апреле Писториус говорил, что Германия получает выгоду от своей военной поддержки Украины.

Он также заявлял, что украинские технологии в сфере обороны уже пользуются спросом в мире и становятся источником инновационных решений.