У Відні круїзний лайнер врізався у шлюз: постраждали 14 пасажирів

У Відні круїзний лайнер MS Anna Katharina зранку у п’ятницю врізався у шлюз "Фройденау", внаслідок чого 14 пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє Kronen Zeitung, пише "Європейська правда".

Передня частина судна зазнала значних пошкоджень під час зіткнення зі шлюзом Фройденау.

Die Presse

Загалом на борту перебувало близько 200 осіб, з них 14 пасажирів отримали легкі травми. Шістьох постраждалих довелось відправити до лікарні.

"Не було важкопоранених, ніхто не перебував у критичному стані", – повідомив речник служби порятунку Даніель Мельчер.

Під час огляду місця події було зафіксовано значні масштаби руйнувань у носовій частині судна.

Служби екстреної допомоги, зокрема професійна служба порятунку Відня зі своєю спеціальною групою, отримали виклик близько 4-ї години ранку.

Пожежники спочатку перевірили, чи не перебувають люди у воді, та забезпечили безпеку судна.

Крім того, рятувальники перевірили, чи не спричинили сильні зіткнення пробоїн у корпусі лайнера, через які могла проникнути вода.

Наразі триває розслідування щодо підозри у заподіянні тілесних ушкоджень через необережність. Точні обставини, за яких сталася аварія, поки що залишаються нез’ясованими.

Капітан – 49-річний болгарин – у п’ятницю дасть свідчення в поліції. За інформацією ЗМІ, причиною нещасного випадку, ймовірно, стала технічна несправність.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року пасажирка круїзного лайнера MSC Virtuosa загинула, випавши за борт неподалік від Нормандських островів.

Перед тим в Німеччині пасажири круїзного лайнера були змушені перервати свою подорож Дунаєм після того, як їхній корабель врізався в залізничний міст.