В Вене круизный лайнер врезался в шлюз: пострадали 14 пассажиров

В Вене круизный лайнер MS Anna Katharina утром в пятницу врезался в шлюз "Фройденау", в результате чего 14 пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает Kronen Zeitung, пишет "Европейская правда".

Передняя часть судна получила значительные повреждения во время столкновения со шлюзом Фройденау.

Die Presse

Всего на борту находилось около 200 человек, из них 14 пассажиров получили легкие травмы. Шестерых пострадавших пришлось отправить в больницу.

"Тяжелораненых не было, никто не находился в критическом состоянии", – сообщил представитель спасательной службы Даниэль Мельчер.

В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы значительные разрушения в носовой части судна.

Службы экстренной помощи, в частности профессиональная спасательная служба Вены со своей специальной группой, получили вызов около 4 часов утра.

Пожарные сначала проверили, нет ли людей в воде, и обеспечили безопасность судна.

Кроме того, спасатели проверили, не привели ли сильные столкновения к пробоинам в корпусе лайнера, через которые могла проникнуть вода.

В настоящее время ведется расследование по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности. Точные обстоятельства, при которых произошла авария, пока остаются невыясненными.

Капитан – 49-летний болгарин – в пятницу даст показания в полиции. По информации СМИ, причиной несчастного случая, вероятно, стала техническая неисправность.

Напомним, в октябре 2024 года пассажирка круизного лайнера MSC Virtuosa погибла, выпав за борт недалеко от Нормандских островов.

Ранее в Германии пассажиры круизного лайнера были вынуждены прервать своё путешествие по Дунаю после того, как их корабль врезался в железнодорожный мост.