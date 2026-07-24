Зеленський готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або в Мар-а-Лаго

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Про це він сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, передає "Європейська правда".

Блогерка запитала Зеленського, чи готовий він підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті.

"Так, я готовий. Я завжди казав президенту Дональду Трампу, що я готовий прибути до США, в Овальний кабінет чи в Мар-а-Лаго. Все залежить від президента Трампа", – зазначив він.

Водночас президент додав, що якщо йдеться про мирну угоду, то питання полягає в тому, не де її підписувати, а коли вона буде підписана.

Під час інтерв’ю він також сказав, що його американський колега Дональд Трамп розуміє, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Зеленський також заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.