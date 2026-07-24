Зеленский готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в Мар-а-Лаго

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Об этом он сказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, передает "Европейская правда".

Блогерша спросила Зеленского, готов ли он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.

"Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов приехать в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа", – отметил он.

В то же время президент добавил, что если речь идет о мирном соглашении, то вопрос заключается не в том, где его подписать, а в том, когда оно будет подписано.

Во время интервью он также сказал, что его американский коллега Дональд Трамп понимает, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны.

Зеленский также заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.