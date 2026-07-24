Прем’єр Ірландії натякнув на можливий перегляд "плану Качки-Кос", який лишається пріоритетом

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін наголосив, що 10-пунктний план "Качки-Кос" – це те, над чим Україні треба працювати, щоб відповідати критеріям вступу в ЄС, але водночас натякнув, що цей план можуть переглянути.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Зокрема, Мартін розповів, що під час зустрічі з ним новий український прем’єр Сергій Корецький був "дуже чітким" стосовно процесу реформ, а також "пройшовся по пунктах "списку Качки-Кос".

"Ну тобто ми не говорили про кожен з них, але він сказав, що обговорив їх з президенткою Єврокомісії", – уточнив Мартін.

При цьому, за його словами, Корецький хоче повернутись до глави ЄК "з детальною відповіддю про кожен пункт – що з цього можливо зробити, а що ні".

Крім того, як вказав ірландський прем’єр, президент Володимир Зеленський "чітко каже, що реформи потрібні".

"Адже ваші головні задачі – а у вас багато задач у війні – це захист народу та вступ до Європейського Союзу. І я вважаю, що головна нагорода, тобто членство в ЄС, спрямована на майбутнє українського народу. Тому треба тримати у поля зору також реформи для виконання європейських критеріїв, про які я вже говорив", – наголосив Мартін.

Нагадаємо, на початку липня Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами реалізації 10-пунктного плану пріоритетних реформ, відомого як "план Качка-Кос", та закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів.

Раніше "Європейська правда" писала, що з грудня 2025 року до червня 2026 року прогрес у виконанні плану "Качка-Кос" – дуже далекий від очікуваного. Моніторинг виконання дає оцінку 15 зі 100. При цьому йдеться переважно про підготовчі заходи, а не про фактичне впровадження передбачених реформ.

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