Премьер Ирландии намекнул на возможный пересмотр "плана Качки-Кос", который остается приоритетом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что 10-пунктный план "Качки-Кос" – это то, над чем Украине нужно работать, чтобы соответствовать критериям вступления в ЕС, но в то же время намекнул, что этот план могут пересмотреть.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

В частности, Мартин рассказал, что во время встречи с ним новый украинский премьер Сергей Корецкий был "очень чётким" в отношении процесса реформ, а также "прошёлся по пунктам "списка Качки-Кос".

"То есть мы не обсуждали каждый из них, но он сказал, что обсудил их с председателем Еврокомиссии", – уточнил Мартин.

При этом, по его словам, Корецкий хочет вернуться к главе ЕК "с подробным ответом по каждому пункту – что из этого можно сделать, а что нет".

Кроме того, как отметил ирландский премьер, президент Владимир Зеленский "четко заявляет, что реформы необходимы".

"Ведь ваши главные задачи – а у вас много задач в условиях войны – это защита народа и вступление в Европейский Союз. И я считаю, что главная награда, то есть членство в ЕС, направлена на будущее украинского народа. Поэтому нужно держать в поле зрения также реформы для выполнения европейских критериев, о которых я уже говорил", – подчеркнул Мартин.

Напомним, в начале июля Европейский парламент выразил обеспокоенность медленными темпами реализации 10-пунктного плана приоритетных реформ, известного как "план Качка-Кос", и призвал Украину как можно скорее перейти от обсуждений к практическим результатам.

Ранее "Европейская правда" писала, что с декабря 2025 года по июнь 2026 года прогресс в выполнении плана "Качка-Кос" – очень далек от ожидаемого. Мониторинг выполнения дает оценку 15 из 100. При этом речь идет преимущественно о подготовительных мерах, а не о фактическом внедрении предусмотренных реформ.

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