Фіцо заперечив заяви Франції про участь Словаччини у "коаліції рішучих"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розповів про розмову з послом Франції після того як французьке посольство заявило про залученість Братислави до "коаліції рішучих" на підтримку України.

Фіцо написав про розмову у себе на Facebook, передає "Європейська правда".

Роберт Фіцо відреагував у соціальних мережах на повідомлення порталу euBrief, згідно з якими посольство Франції визнало Словаччину повноправним членом групи, що підтримує Україну.

Фіцо зіронізував, що йому скоро доведеться доводити, що його звати Роберт Фіцо.

"Як прем’єр-міністр Словацької Республіки я офіційно заявляю, що Словацька Республіка не була, не є і не буде членом "Коаліції рішучих", яка підтримує війну в Україні", – заявив прем’єр-міністр, додавши, що як голова уряду він не брав участі в жодному засіданні цього об’єднання.

"Кілька хвилин тому я особисто розмовляв з послом Франції в Словаччині паном Ніколя Сураном і настійно попросив його, щоб французьке посольство не поширювало неправдиву інформацію про наше членство в "Коаліції рішучих", – написав Фіцо.

За його словами, посол підтвердив йому, що йдеться про непорозуміння і що про це буде повідомлено й публічно.

"Мушу висловити жаль з приводу того, що на такому високому рівні розігруються дитячі ігри, гідні нашої опозиції та антисловацьких і антиурядових ЗМІ, що вимагають безпосереднього втручання прем’єр-міністра Словаччини", – додав Фіцо.

За його словами, якщо говорити про події у Парижі 13–14 липня 2026 року, то це були урочистості з нагоди французького державного свята, пов’язані з військовим парадом.

"Я не брав участі в цьому заході та попросив нашого посла представити нас", – додав він.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі до зустрічі "коаліції рішучих" доєдналися 40 учасників. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступу зустріч в Україні.

Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.