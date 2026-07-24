Фицо опроверг заявления Франции об участии Словакии в "коалиции решительных"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о беседе с послом Франции после того, как французское посольство заявило о присоединении Братиславы к "коалиции решительных" в поддержку Украины.

Фицо написал об этой беседе на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Роберт Фицо отреагировал в социальных сетях на сообщения портала euBrief, согласно которым посольство Франции признало Словакию полноправным членом группы, поддерживающей Украину.

Фицо иронично заметил, что ему скоро придется доказывать, что его зовут Роберт Фицо.

"Как премьер-министр Словацкой Республики я официально заявляю, что Словацкая Республика не была, не является и не будет членом "Коалиции решительных", поддерживающей войну в Украине", – заявил премьер-министр, добавив, что как глава правительства он не принимал участия ни в одном заседании этого объединения.

"Несколько минут назад я лично разговаривал с послом Франции в Словакии г-ном Николя Сураном и настоятельно попросил его, чтобы французское посольство не распространяло ложную информацию о нашем членстве в "Коалиции решительных", – написал Фицо.

По его словам, посол подтвердил ему, что речь идет о недоразумении и что об этом будет сообщено и публично.

"Вынужден выразить сожаление по поводу того, что на столь высоком уровне разыгрываются детские игры, достойные нашей оппозиции и антисловацких и антиправительственных СМИ, что требует непосредственного вмешательства премьер-министра Словакии", – добавил Фицо.

По его словам, если говорить о событиях в Париже 13–14 июля 2026 года, то это были торжества по случаю французского государственного праздника, связанные с военным парадом.

"Я не принимал участия в этом мероприятии и попросил нашего посла представлять нас", – добавил он.

Как сообщалось, 13 июля в Париже к встрече "коалиции решительных" присоединились 40 участников. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.