Трамп заявил, что доверяет Си и Путину в вопросе продажи оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет заявлениям лидера Китая Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина относительно торговли оружием с Ираном.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп напомнил, что Си во время недавней встречи в Пекине сказал ему, что ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять и не будет продавать оружие Исламской Республике Иран – и это заявление касалось также китайских компаний.

"Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, к тому же я также оказываю ему очень большие услуги. Точно так же президент Путин, несмотря на ужасную войну, продолжающуюся в Украине (наши отношения с ним остаются такими же, как и с президентом Зеленским), сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану", – написал он.

"Итак, две великие страны, о которых люди часто упоминают в контексте Ирана, на мой взгляд, не принимают в этом участия. Если бы они это делали, это было бы для них очень плохо – это, безусловно, не соответствовало бы их интересам", – добавил он.

Как известно, Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что СШАбудут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.