У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Трампа

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому, інформує "Європейська правда".

За словами представника американської адміністрації, зустріч має відбутись у вівторок, 28 липня.

Тим часом джерело агентства в українських колах розповіло, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіку Трампа від Білого дому.

За його словами, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планується представити російським посадовцям у рамках нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни.

Співрозмовник також додав, що Україна раніше зверталася до господаря Кремля Владіміра Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, але вони були відхилені.

Раніше "Суспільне" повідомляло, що Зеленський розглядає можливість здійснити дипломатичну поїздку до США у липні.

Зазначалось, що візит передбачає участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та двосторонню зустріч із Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією.

Також варто зазначити, що сам Зеленський нещодавно говорив, що новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна – США – РФ для обговорення закінчення війни має відбутися до осені.