Франція оголосила евакуацію в околицях Бордо через лісові пожежі

Французька влада у суботу як запобіжний захід наказала евакуювати населені пункти, розташовані поблизу міста Бордо на тлі наближення лісових пожеж до цього району.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Загалом евакуації підлягають тисячі людей із передмість Бордо.

Софі Брокас, яка очолює місцеву адміністрацію регіону "Нова Аквітанія та Жиронда", до якого входить Бордо, повідомила, що триває евакуація мешканців районів Ле-Айян, Езінес та Меріньяк.

Сайт з інформацією про дорожній рух "Bison Fute" закликав водіїв уникати доріг у департаменті Жиронда, де розташоване місто Бордо, щоб звільнити проїзд для служб екстреної допомоги.

Нагадаємо, у сусідній Іспанії через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуюватись довелось близько 10 тисячам людей. Наймасштабніша пожежа північніше столиці спустошила понад 30 гектарів.