Франция объявила об эвакуации в окрестностях Бордо из-за лесных пожаров

Французские власти в субботу в качестве меры предосторожности распорядились эвакуировать населенные пункты, расположенные вблизи города Бордо, в связи с приближением лесных пожаров к этому району.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

В общей сложности эвакуации подлежат тысячи человек из пригородов Бордо.

Софи Брокас, возглавляющая местную администрацию региона "Новая Аквитания и Жиронда", в который входит Бордо, сообщила, что продолжается эвакуация жителей районов Ле-Айян, Эзинес и Мериньяк.

Сайт с информацией о дорожном движении "Bison Fute" призвал водителей избегать дорог в департаменте Жиронда, где расположен город Бордо, чтобы освободить проезд для служб экстренной помощи.

Напомним, в соседней Испании из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение, эвакуироваться пришлось около 10 тысячам человек. Самый масштабный пожар к северу от столицы опустошил более 30 гектаров.