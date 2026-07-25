Новий прем'єр запросив Туска в Україну

Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову зі своїм польським колегою Дональдом Туском, в ході якої, зокрема, запросив його приїхати з візитом.

Про це повідомляє урядовий портал, пише "Європейська правда".

Глави урядів обговорили розвиток спільних інфраструктурних та енергетичних проєктів, поглиблення економічної співпраці.

Корецький висловив вдячність Польщі за підтримку 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Розраховуємо на подальшу підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС", – зазначив він.

"Глава українського уряду запросив Дональда Туска відвідати Україну найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

22 липня Корецький говорив з прем’єром Естонії Крістеном Міхалом, а 21 липня – з литовським прем’єром Міндаугасом Сінкявічюсом.