Новый премьер пригласил Туска в Украину

Новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел беседу со своим польским коллегой Дональдом Туском, в ходе которой, в частности, пригласил его приехать с визитом.

Об этом сообщает правительственный портал, пишет "Европейская правда".

Главы правительств обсудили развитие совместных инфраструктурных и энергетических проектов, углубление экономического сотрудничества.

Корецкий выразил благодарность Польше за поддержку 21-го пакета санкций ЕС против России.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС", – отметил он.

"Глава украинского правительства пригласил Дональда Туска посетить Украину в ближайшее время", – говорится в сообщении.

22 июля Корецкий беседовал спремьером Эстонии Кристеном Михалом, а 21 июля – с литовским премьером Миндаугасом Синкявичюсом.