Прем’єр Британії готовий виступити проти Трампа, якщо в цьому буде національний інтерес

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що готовий виступити проти президента США Дональда Трампа, аби захистити "національні інтереси Британії понад усе", якщо це буде правильним кроком.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає "Європейська правда".

Бернем зазначив, що його перша зустріч із Трампом пройшла добре, і він вважає його "дуже привітним".

Однак на два запитання про те, чи довірятиме він президенту США, він не дав прямої відповіді, сказавши: "Світ змінюється, чи не так? І, звісно, треба просто оцінювати ситуацію по мірі її розвитку".

У інтерв’ю, повна версія якого вийде в ефір у понеділок, він сказав: "Я ні в якому разі не можу сказати, що не буду дотримуватися іншої думки, ніж він [Трамп], що мені не доведеться висловлювати іншу ідею, яка є правильною для Великої Британії".

Бернем зазначив: "Моя сила полягає в тому, що я залишаюся близьким до людей, до громадськості, і це не зміниться на посаді прем’єр-міністра".

На запитання, чи висловив би він критику на адресу Трампа, якби це було правильно, він відповів: "Звичайно", і додав: "Потрібно насамперед захищати власні національні інтереси. Саме це від тебе вимагається, якщо ти хочеш належним чином виконувати цю роботу".

Бернем також зазначив, що у нього були "побоювання" щодо того, що президент розпочне конфлікт з Іраном, і що він "не утримається від того, щоб висловити те, що вважаю правильним".

Раніше стало відомо, що Енді Бернем схвалив використання британських військових баз США для "оборонних ударів" проти Ірану.

Варто зауважити, що президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та попереднього прем'єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.