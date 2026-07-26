Премьер Британии готов выступить против Трампа, если это будет отвечать национальным интересам

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что готов выступить против президента США Дональда Трампа, чтобы защитить "национальные интересы Великобритании превыше всего", если это будет правильным шагом.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Бернем отметил, что его первая встреча с Трампом прошла хорошо, и он считает его "очень приветливым".

Однако на два вопроса о том, будет ли он доверять президенту США, он не дал прямого ответа, сказав: "Мир меняется, не так ли? И, конечно, нужно просто оценивать ситуацию по мере её развития".

В интервью, полная версия которого выйдет в эфир в понедельник, он сказал: "Я ни в коем случае не могу сказать, что не буду придерживаться иного мнения, чем он [Трамп], что мне не придется высказывать иную идею, которая является правильной для Великобритании".

Бернем отметил: "Моя сила заключается в том, что я остаюсь близок к людям, к общественности, и это не изменится на посту премьер-министра".

На вопрос, высказал бы он критику в адрес Трампа, если бы это было правильно, он ответил: "Конечно", и добавил: "Нужно прежде всего защищать собственные национальные интересы. Именно этого от тебя требуется, если ты хочешь должным образом выполнять эту работу".

Бернем также отметил, что у него были "опасения" по поводу того, что президент начнёт конфликт с Ираном, и что он "не удержится от того, чтобы высказать то, что считаю правильным".

Ранее стало известно, что Энди Бернем одобрил использование британских военных баз США для "оборонительных ударов" против Ирана.

Стоит отметить, что президент США с самого начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и предыдущего премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.