У Німеччині розшукують винуватця смертельного наїзду на учасників прайду

У Німеччині продовжують розшукувати чоловіка, який напередодні наїхав на натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Підозрюваний у наїзді на учасників прайду відомий поліції і лише в травні вийшов із виправної колонії для неповнолітніх.

Газета Bild повідомила, що служба державної безпеки має "обширну інформацію" про 21-річного Абдула Б., пов’язану з "релігійною ідеологією" та зв’язками з радикальним ісламом.

За даними Bild, вночі поліцейські спецпідрозділи увірвалися до будинку в берлінському районі Шенеберг, але пішли, не здійснивши затримань.

Ця щоденна газета також повідомила, що Абдул Б., ймовірно, орендував білий Citroën SpaceTourer, який використовувався під час нападу, на своє ім’я.

Пізніше поліція підтвердила, що було використано приватний, а не орендований автомобіль.

Тим часом розшук підозрюваного поширився за кордони Німеччини.

Про це поінформовано владу сусідніх Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Франції, Австрії, Швейцарії, Чехії, Польщі та Данії.

У Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

А у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали.