В Германии разыскивают виновника смертельного наезда на участников прайда

В Германии продолжают разыскивать мужчину, который накануне наехал на толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Подозреваемый в наезде на участников прайда известен полиции и лишь в мае вышел из исправительной колонии для несовершеннолетних.

Газета Bild сообщила, что служба государственной безопасности располагает "обширной информацией" о 21-летнем Абдуле Б., связанной с "религиозной идеологией" и связями с радикальным исламом.

По данным Bild, ночью полицейские спецподразделения ворвались в дом в берлинском районе Шенеберг, но ушли, не произведя задержаний.

Эта ежедневная газета также сообщила, что Абдул Б., вероятно, арендовал белый Citroën SpaceTourer, который использовался во время нападения, на своё имя.

Позже полиция подтвердила, что был использован частный, а не арендованный автомобиль.

Между тем розыск подозреваемого вышел за пределы Германии.

Об этом проинформированы власти соседних Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Австрии, Швейцарии, Чехии, Польши и Дании.

В Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое человек погибли и ещё двое получили серьёзные травмы.

А в Магдебурге в 2024 году мужчина въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали.