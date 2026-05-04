Cтали відомі нові деталі смертельного наїзду на людей у центрі Лейпцига

Внаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі Лейпцига двоє людей загинули, двоє – тяжко травмовані, загалом постраждали близько 20 людей.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це повідомив начальник пожежно-рятувальної служби Лейпцига.

За останньою інформацією, через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе двоє загинули, двоє постраждалих мають серйозні травми.

Sebastian Willnow / dpa

Крім них, постраждали ще близько 20 людей. Інших деталей про їхні травми та надану допомогу не наводять.

У поліції повідомили, що водій автомобіля спершу втік з місця події, згодом його затримали і він більше не становить загрози. Про його мотиви та умисний характер дій поки нічого не відомо.

Протягом вечора з'являлась суперечлива інформація про те, чи йдеться про одного чи двох загиблих, в останніх оновленнях вказують про двох.

На місці події працювали близько 40 представників пожежно-рятувальної служби і стільки ж медиків.

dts / IMAGO

Нагадаємо, у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали. Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.