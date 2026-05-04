Cтали відомі нові деталі смертельного наїзду на людей у центрі Лейпцига
Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 19:48 —
Внаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі Лейпцига двоє людей загинули, двоє – тяжко травмовані, загалом постраждали близько 20 людей.
Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це повідомив начальник пожежно-рятувальної служби Лейпцига.
За останньою інформацією, через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе двоє загинули, двоє постраждалих мають серйозні травми.
Крім них, постраждали ще близько 20 людей. Інших деталей про їхні травми та надану допомогу не наводять.
У поліції повідомили, що водій автомобіля спершу втік з місця події, згодом його затримали і він більше не становить загрози. Про його мотиви та умисний характер дій поки нічого не відомо.
Протягом вечора з'являлась суперечлива інформація про те, чи йдеться про одного чи двох загиблих, в останніх оновленнях вказують про двох.
На місці події працювали близько 40 представників пожежно-рятувальної служби і стільки ж медиків.
Нагадаємо, у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали. Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.