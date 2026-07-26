В МИД Румынии вызвали российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Заявление главы МИД Румынии Оаны Цою по этому поводу приводит в Facebook внешнеполитическое ведомство страны, передает "Европейская правда".

Цою повторила слова президента Никушора Дана о том, что дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основываться на результатах расследований вторжений дронов.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками", – говорится в заявлении.

"В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии", – добавила Цою.

Президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании в воскресенье дрона над территорией страны – это третий подобный инцидент за последние три дня.

25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

В Министерстве обороны позже уточнили, что этот дрон сбил тот же пилот, который в пятницу сбил другой дрон.

Речь идет об инциденте 24 июля, когда румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".