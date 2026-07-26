Молдова засудила порушення Росією повітряного простору Румунії

Президентка Молдови Мая Санду засудила систематичні порушення Росією повітряного простору Румунії.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Сьогодні над Румунією було збито ще один російський безпілотник. Ми засуджуємо систематичні порушення Росією повітряного простору Румунії – повітряного простору НАТО та ЄС. Ми висловлюємо повагу майстерності та мужності ВПС Румунії", – написала Санду.

"Безпека Румунії – це безпека Молдови. Ми солідарні з Румунією", – додала вона.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття у неділю дрона над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.

25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п’ятницю збив інший дрон.

Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".