Молдова осудила нарушение Россией воздушного пространства Румынии

Президент Молдовы Майя Санду осудила систематические нарушения Россией воздушного пространства Румынии.

Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня над Румынией был сбит еще один российский беспилотник. Мы осуждаем систематические нарушения Россией воздушного пространства Румынии – воздушного пространства НАТО и ЕС. Мы выражаем уважение мастерству и мужеству ВВС Румынии", – написала Санду.

"Безопасность Румынии – это безопасность Молдовы. Мы солидарны с Румынией", – добавила она.

Президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании в воскресенье дрона над территорией страны – это третий подобный инцидент за последние три дня.

25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

В Министерстве обороны позже уточнили, что этот дрон сбил тот же пилот, который в пятницу сбил другой дрон.

Речь идет об инциденте 24 июля, когда румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".