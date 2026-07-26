У Міноборони Британії прокоментували іранські погрози 

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що Лондон не піддаватиметься на залякування та погрози з боку Тегерана через підтримку операцій США проти Ірану.

Про це Стрітінг сказав BBC, пише "Європейська правда".

Міністр оборони коментував заяви іранських посадовців про те, що Британія є законною ціллю для Тегерана через її роль у підтримці війни США та Ізраїлю проти Ірану.

У розмові з BBC Стрітінг зазначив, що Лондон готовий відбивати потенційні іранські атаки.

"Ми готові відповісти на будь-які атаки, які Іран вирішить здійснити проти нашої країни або наших союзників, і ми продовжуватимемо це робити", – заявив він.

На запитання, чи має Іран можливість напасти на Велику Британію, міністр відповів, що не слід "надавати надто великого значення цим погрозам".

Британія дозволила США розпочинати "оборонні" операції проти Ірану з британських баз, де розміщений американський персонал та літаки, водночас відмовляючись співпрацювати з Вашингтоном в наступальних операціях на Близькому Сході.

"Ми не приєдналися і не приєднаємося до наступальних військових дій США в Ірані. Це питання, щодо якого ми не досягли згоди зі Сполученими Штатами, але коли йдеться про забезпечення свободи судноплавства та вільного комерційного судноплавства в Ормузькій протоці, то тут наші позиції повністю збігаються", – повторив позицію Лондона Стрітінг.

Він зазначив, що наступного тижня має зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом після того, як обговорив з ним ідеї щодо шляхів "зближення країн". Стрітінг також заявив, що Велика Британія готова очолити військово-морську місію з розмінування Ормузької протоки, "коли умови будуть сприятливими".

ЗМІ раніше повідомили, що глава Пентагону Піт Гегсет переконував міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга організувати саміт за участю інших країн з питань захисту морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше стало відомо, що прем’єр Британії Енді Бернем схвалив використання британських військових баз США для "оборонних ударів" проти Ірану.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та попереднього прем'єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.