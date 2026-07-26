В Минобороны Великобритании прокомментировали угрозы со стороны Ирана

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон не поддастся запугиванию и угрозам со стороны Тегерана из-за поддержки операций США против Ирана.

Об этом Стритинг сообщил BBC, пишет "Европейская правда".

Министр обороны прокомментировал заявления иранских чиновников о том, что Великобритания является законной целью для Тегерана из-за ее роли в поддержке войны США и Израиля против Ирана.

В беседе с BBC Стритинг отметил, что Лондон готов отражать потенциальные иранские атаки.

"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран решит осуществить против нашей страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", – заявил он.

На вопрос, имеет ли Иран возможность напасть на Великобританию, министр ответил, что не следует "придавать слишком большого значения этим угрозам".

Великобритания разрешила США проводить "оборонительные" операции против Ирана с британских баз, где размещен американский персонал и самолеты, при этом отказываясь сотрудничать с Вашингтоном в наступательных операциях на Ближнем Востоке.

"Мы не присоединились и не присоединимся к наступательным военным действиям США в Иране. Это вопрос, по которому мы не достигли согласия с Соединёнными Штатами, но когда речь идёт об обеспечении свободы судоходства и свободного коммерческого судоходства в Ормузском проливе, то здесь наши позиции полностью совпадают", – повторил позицию Лондона Стритинг.

Он отметил, что на следующей неделе должен встретиться с министром обороны США Питом Хэгсетом после того, как обсудил с ним идеи о путях "сближения стран". Стритинг также заявил, что Великобритания готова возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, "когда условия будут благоприятными".

СМИ ранее сообщали, что глава Пентагона Пит Хэгсет убеждал министра обороны Великобритании Веса Стритинга организовать саммит с участием других стран по вопросам защиты морского судоходства в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем одобрил использование британских военных баз США для "оборонительных ударов" против Ирана.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп с самого начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и предыдущего премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.