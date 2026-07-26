Пожежа на околицях Рима призвела до перебоїв у русі автомобілів

Масштабна пожежа, яка спалахнула на кільцевій дорозі навколо італійської столиці, спричинила перебої у русі автомобільного транспорту.

Про це повідомляє ANSA, передає "Європейська правда".

Полум’я спалахнуло в чагарниках поблизу кільцевої дороги Grande Raccordo Anulare, неподалік від вулиці Віа Лаурентина, у південній частині Риму.

Пожежники працюють над гасінням пожежі, залучені три гелікоптери. На місці події задіяні також служби цивільного захисту, поліція та дорожня поліція, які допомогають розчистити затор на цій ділянці кільцевої дороги.

Поліція перекрила рух на Віа Лаурентина на виїзд з міста.

Водночас, у координації з іншими поліцейськими силами, пожежниками та цивільною обороною, довелося тимчасово перекрити ділянку кільцевої дороги (GRA) між перехрестями Лаурентина та Понтіна в обох напрямках.

Цього тижня лісові пожежі охопили кілька країн Європи, найбільше постраждали Франція та Іспанія.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.

Тим часом лісові пожежі, що продовжують вирувати в Іспанії, знищили близько 77 000 гектарів і змусили евакуювати або обмежити пересування близько 90 000 осіб у трьох провінціях – в Авілі, Мадриді та Толедо.