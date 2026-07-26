Лісові пожежі в Іспанії охопили понад 77 тисяч гектарів, евакуйовано майже 60 тисяч людей

Лісові пожежі, що продовжують вирувати в Іспанії, знищили близько 77 000 гектарів і змусили евакуювати або обмежити пересування близько 90 000 осіб у трьох провінціях – в Авілі, Мадриді та Толедо.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Внаслідок пожеж в Авілі, Мадриді та Толедо евакуйовано 59 896 осіб, а 29 867 перебувають у зоні обмеженого доступу.

Рятувальні служби зазначають про поліпшення ситуації, хоча пожежні бригади все ще стикаються з "дуже складними годинами" після того, як вогонь знищив 77 000 гектарів.

Наразі найбільше занепокоєння викликає пожежа в Кастельйоні, яка й досі не піддається локалізації і яка охопила 4 300 гектарів. Понад 450 рятувальників та близько двадцяти повітряних засобів працюють над гасінням полум’я в цій провінції.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту до передового командного пункту в Навалуензі (Авіла) наголосив, що ситуація з гасінням пожеж в Авілі, Мадриді та Толедо розвивається "дуже позитивно", а деякі осередки вже "стабілізовано".

"Хоча пожежні бригади стикаються з дуже складними умовами, наразі триває робота з локалізації окремих ділянок, де пожежі, ймовірно, вже взято під контроль", – заявив Санчес.

24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.

Іспанія попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами у кількох провінціях.

Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда. Париж також попросив ЄС про допомогу.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.