Пожар в окрестностях Рима привел к перебоям в автомобильном движении

Крупный пожар, вспыхнувший на кольцевой дороге вокруг итальянской столицы, вызвал перебои в движении автомобильного транспорта.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Пламя вспыхнуло в кустарнике возле кольцевой дороги Grande Raccordo Anulare, недалеко от улицы Виа Лаурентина, в южной части Рима.

Пожарные ведут тушение пожара, задействованы три вертолета. На месте происшествия также задействованы службы гражданской защиты, полиция и дорожная полиция, которые помогают расчистить затор на этом участке кольцевой дороги.

Полиция перекрыла движение на Виа Лаурентина в направлении выезда из города.

В то же время, в координации с другими полицейскими силами, пожарными и службой гражданской защиты, пришлось временно перекрыть участок кольцевой дороги (GRA) между перекрестками Лаурентина и Понтина в обоих направлениях.

На этой неделе лесные пожары охватили несколько стран Европы, больше всего пострадали Франция и Испания.

Французские власти сообщили, что в воскресенье, 26 июля, 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Между тем лесные пожары, продолжающие бушевать в Испании, уничтожили около 77 000 гектаров и вынудили эвакуировать или ограничить передвижение около 90 000 человек в трех провинциях – в Авиле, Мадриде и Толедо.