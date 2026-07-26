Лідер ХСС застерігає від співпраці з "Альтернативою для Німеччини" на регіональному рівні

Лідер Християнсько-соціального союзу та прем’єр Баварії Маркус Зьодер застеріг від можливості співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" після земельних виборів восени.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, пише "Європейська правда".

Зьодер відреагував на слова прем’єра Саксонії Міхаеля Кречмера (ХДС), який, враховуючи політичну більшість у східній Німеччині, закликав до готовності до переговорів з усіма партіями, в тому числі з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Глава уряду Баварії розкритикував таку позицію свого колеги.

"Це зрештою призведе до масового розколу в альянсі ХДС/ХСС…Я не буду в цьому брати участь. Я принципово проти цього. Я вважаю, що ми повинні проводити політику, яка підтримує демократію, політику, зосереджену на центрі. І саме тому "АдН" сюди не належить", – наголосив Зьодер.

Лідер ХСС нагадав, що "АдН" заявляла, що хоче усунути блок ХДС/ХСС від влади, оскільки він є її головним ворогом.

"Відбуваються речі та лунають слова, які виходять за межі демократичної культури. Я не можу і не буду співпрацювати з такими людьми", – додав політик.

Дебати щодо можливої співпраці керівних партій з "АдН" посилилися напередодні осінніх виборів до земельних парламентів у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні, на яких можуть перемогти ультраправі.

Опитування у Німеччині підтверджують, що "Альтернатива для Німеччини" залишається найпопулярнішою партією на федеральному рівні і продовжує випереджати керівний блок.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.