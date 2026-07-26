Лидер ХСС предостерегает от сотрудничества с "Альтернативой для Германии" на региональном уровне

Лидер Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предостерег от возможного сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии" после земельных выборов осенью.

Об этом он заявил в интервью ZDF, пишет "Европейская правда".

Зёдер отреагировал на слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС), который, учитывая политическое большинство в восточной Германии, призвал к готовности к переговорам со всеми партиями, в том числе с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Глава правительства Баварии раскритиковал такую позицию своего коллеги.

"Это в конечном итоге приведет к массовому расколу в альянсе ХДС/ХСС… Я не буду в этом участвовать. Я принципиально против этого. Я считаю, что мы должны проводить политику, поддерживающую демократию, политику, сосредоточенную на центре. И именно поэтому "АдГ" сюда не принадлежит", – подчеркнул Зёдер.

Лидер ХСС напомнил, что "АдГ" заявляла о намерении отстранить блок ХДС/ХСС от власти, поскольку он является её главным врагом.

"Происходят вещи и звучат слова, которые выходят за пределы демократической культуры. Я не могу и не буду сотрудничать с такими людьми", – добавил политик.

Дебаты о возможном сотрудничестве правящих партий с "АдГ" усилились накануне осенних выборов в земельные парламенты Саксонии-Анхальт, Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, на которых могут победить ультраправые.

Опросы в Германии подтверждают, что "Альтернатива для Германии" остаётся самой популярной партией на федеральном уровне и продолжает опережать правящий блок.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.