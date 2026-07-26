Лидер ХСС предостерегает от сотрудничества с "Альтернативой для Германии" на региональном уровне
Лидер Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предостерег от возможного сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии" после земельных выборов осенью.
Об этом он заявил в интервью ZDF, пишет "Европейская правда".
Зёдер отреагировал на слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС), который, учитывая политическое большинство в восточной Германии, призвал к готовности к переговорам со всеми партиями, в том числе с ультраправой "Альтернативой для Германии".
Глава правительства Баварии раскритиковал такую позицию своего коллеги.
"Это в конечном итоге приведет к массовому расколу в альянсе ХДС/ХСС… Я не буду в этом участвовать. Я принципиально против этого. Я считаю, что мы должны проводить политику, поддерживающую демократию, политику, сосредоточенную на центре. И именно поэтому "АдГ" сюда не принадлежит", – подчеркнул Зёдер.
Лидер ХСС напомнил, что "АдГ" заявляла о намерении отстранить блок ХДС/ХСС от власти, поскольку он является её главным врагом.
"Происходят вещи и звучат слова, которые выходят за пределы демократической культуры. Я не могу и не буду сотрудничать с такими людьми", – добавил политик.
Дебаты о возможном сотрудничестве правящих партий с "АдГ" усилились накануне осенних выборов в земельные парламенты Саксонии-Анхальт, Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, на которых могут победить ультраправые.
Опросы в Германии подтверждают, что "Альтернатива для Германии" остаётся самой популярной партией на федеральном уровне и продолжает опережать правящий блок.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.