FT: в ЕС могут отказаться от пакетов санкций против РФ – рассматривают новый подход

Брюссель рассматривает новый подход к введению санкций в отношении России после того, как Греция заблокировала принятие масштабного пакета ограничительных мер ЕС.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей применять право вето во время переговоров.

Греция в течение нескольких недель требовала исключения для судов компании Dynagas, чтобы те могли продолжать транспортировать российский СПГ, ставя это условием своего согласия на перечень не связанных с этим мер против РФ.

Трое чиновников рассказали, что в настоящее время ведется работа над тем, как ограничить эту тактику, которая стала все более распространенной в ходе последних переговоров по санкциям ЕС, поскольку столицы стран-членов стремятся защитить компании, которые до сих пор ведут бизнес с Россией.

Одной из идей, набирающей популярность как в Европейской комиссии, так и среди наиболее проукраинских стран-членов, является согласование и введение санкций по отдельности или небольшими тематическими пакетами, а не стремление к крупным пакетам.

Чиновники убеждены, что это снизит риск задержки мер из-за национальных вето.

"Это может быть последним "пакетом" санкций. Сейчас совершенно очевидно, что такой подход больше не работает", – сказал один из собеседников, имея в виду меры, по которым наконец было достигнуто согласие в четверг после нескольких недель обструкции со стороны Греции.

С февраля 2022 года ЕС принял 21 пакет санкций против России, придерживаясь политики объединения мер и их коллективного согласования при условии единодушной поддержки 27 государств-члено. Однако это всё чаще приводило к тому, что национальные вето в отношении отдельных мер задерживали другие, не связанные с ними ограничения, которые пользовались полной поддержкой всех столиц.

Наиболее ярко это проявилось на прошлой неделе, когда Греция отказалась одобрить последний пакет, пока другие государства ЕС не согласятся предоставить судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Джорджу Прокопиу, исключение из не связанной с этим санкции, согласованной в октябре 2025 года, которая запрещает ей транспортировать российский СПГ в страны, не входящие в ЕС, начиная с января 2027 года.

Несколько дипломатов ЕС, участвовавших в переговорах, назвали эту тактику "возмутительной".

"Я больше не хочу слышать, как кто-то говорит о "солидарности", – отметил один из них.

Сторонники нового подхода утверждают, что мощные и эффективные меры могут быть быстро одобрены Советом ЕС без лишней огласки и публичного внимания, которые сопровождают "пакетный" подход. Отдельные возражения не смогут сорвать или задержать введение других санкций.

Однако некоторые чиновники предупреждают, что действующая стратегия давала столицам возможность осознать: многие государства-члены испытывают экономические последствия от решений о санкциях, что помогло бы убедить их в оправданности того, чтобы взять на себя часть этих потерь.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "наносит мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Подробнее читайте в статье: Компромиссы ради санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".